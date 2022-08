Ruba dagli scaffali del supermercato, aggredisce il commesso e tenta di fuggire

Quarantenne denunciato per rapina impropria

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno denunciato a piede libero per l’ipotesi del reato di rapina impropria un 40enne, residente in Umbria, già noto ai Carabinieri.

La pattuglia dei Carabinieri in servizio di pronto intervento in data 20 agosto u.s. è stata inviata dalla Centrale Operativa in Spoleto, presso un esercizio commerciale a seguito della segnalazione di un addetto alle vendite che denunciava l’aggressione, da egli subita, da parte di un avventore.

Nel dettaglio l’uomo, – prosegue il comunicato dei Carabinieri- dopo essersi impossessato di alcuni prodotti esposti in vendita sugli scaffali del supermercato, vistosi scoperto dal commesso dell’esercizio, non esitava ad aggredirlo pur di assicurarsi la fuga con la refurtiva.

I militari a conclusione di attività info-investigativa hanno proceduto alla all’identificazione del soggetto che veniva riconosciuto dalla vittima.

Per il quarantenne è scattata la denuncia per rapina impropria.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.