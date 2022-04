Roy Menarini ospite al Cinéma Sala Pegasus

Sabato 16 aprile alle ore 18:30

Sabato 16 aprile alle ore 18:30 avremo in Sala Pegasus un appuntamento per noi molto speciale:

Avremo infatti modo di conoscere uno degli studiosi e critici cinematografici italiani che seguiamo con più stima e affetto e che da sempre desideravamo invitare a Spoleto.

Il suo nome è Roy Menarini, è docente di Cinema e Industria Culturale all’Università di Bologna, collaboratore della Cineteca di Bologna, e l’uscita del suo nuovo libro, “La grande illusione: Storie di uno spettatore” (Edizioni Mimesis, 2022), ci ha dato l’occasione perfetta.

Il suo lavoro, a metà tra memoir e saggio, ripercorre in 10 capitoli altrettante esperienze personali di visione nelle diverse stagioni della sua vita (da bambino, da studente, da padre, da critico), raccontando la relazione intima e confidenziale tra film e spettatore, elemento imprescindibile del consumo in sala.

A dialogare con lui ci sarà Jacopo Fioretti, editor per testate giornalistiche cinematografiche.

INGRESSO GRATUITO

Ma la presenza di Roy Menarini sarà per noi molto importante anche per un’altra ragione.

Questo sarà l’evento che ci darà modo di salutare nel migliore dei modi, e soprattutto con voi, le nostre care poltrone della Sala Pegasus che, dopo questi lunghi 7 anni insieme, ci saluteranno per dare spazio ad un nuovo modello realizzato appositamente per la sala da una delle migliori aziende nel settore.

Vi informiamo quindi che la sala rimarrà chiusa dal 19 al 22 aprile.