Interessati anche i comuni di Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi

A causa della rottura di una delle condutture dell’acquedotto dell’Argentina, è prevista l’interruzione del servizio idrico nell’intero Comune di Spoleto, con possibili interruzioni e cali di pressione nei comuni Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi.



È in corso l’intervento dei tecnici di Valle Umbra Servizi che stanno operando sul posto per ripristinare il servizio. Purtroppo al momento non è possibile definire le tempistiche dell’intervento e, quindi, il ripristino stesso del servizio.





Si raccomanda, compatibilmente con la possibilità di usufruire del servizio idrico, un uso quanto più razionale dell’acqua per consentire minori tempi di recupero del servizio.



Vista l’impossibilità di garantire fin d’ora tempi certi di riattivazione del servizio, il sindaco Andrea Sisti sta disponendo, con apposita ordinanza, la chiusura delle scuole per la giornata di domani, sabato 15 ottobre.



Per quanto riguarda l’ospedale San Matteo degli Infermi, la Valle Umbra Servizi garantirà il servizio idrico per tutta la durata dell’intervento attraverso i serbatoi dedicati alla struttura sanitaria.

