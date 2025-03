Rotaract Club e Inner Wheel insieme per “Di segni e di sogni” Una mostra fotografica per celebrare le donne e riflettere sulla violenza di genere

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Rotaract Club e l’Inner Wheel di Spoleto hanno inaugurato, presso Palazzo Collicola, la mostra fotografica temporanea “Di segni e di sogni”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per celebrare la figura femminile e sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne.

La data dell’8 marzo non è casuale: la Giornata Internazionale della Donna si pone in continuità con il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Durante l’incontro di sabato, Rotaract e Inner Wheel hanno voluto ricordare il loro impegno costante nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando il ruolo cruciale delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, delle Scuole, del Centro Anti Violenza Crisalide di Spoleto e delle Associazioni nella realizzazione di “Spoleto in marcia, per dire NO alla violenza sulle donne”.

Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con i Musei Civici di Spoleto, sono intervenuti Gabriele Cagnazzo, Presidente del Rotaract Club, Caterina Calabresi, Presidente dell’Inner Wheel di Spoleto, Maura Coltorti, Vicepresidente del Consiglio Comunale, Saverio Verini, Direttore dei Musei di Spoleto, Elisa Ranucci, Presidente dell’Associazione “Il Filo Rosso”, Arianna De Angelis Marocco, insegnante della scuola di danza “Team Dance” e Marina Antonini, Responsabile del Centro Antiviolenza di Spoleto.

Insieme sono stati ripercorsi i momenti più significativi di “Spoleto in marcia”, ringraziando le tante associazioni che, nelle quattro edizioni, hanno contribuito con la loro presenza ed il loro supporto. Un lungo percorso fatto di testimonianze, mobilitazioni e sensibilizzazione, che ha visto la città di Spoleto unita per una causa di fondamentale importanza.

La mostra fotografica “Di segni e di sogni” è un viaggio attraverso immagini che raccontano la forza, la resilienza e le speranze delle donne. I volti femminili ritratti nelle fotografie trasmettono emozioni profonde: gridano parità di diritti, libertà, indipendenza e determinazione. Sono immagini che lasciano il segno, un monito contro ogni forma di discriminazione e abuso.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 16 marzo, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in queste testimonianze visive e di riflettere sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

L’iniziativa, promossa da Rotaract e Inner Wheel di Spoleto, conferma ancora una volta l’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni per sensibilizzare e agire concretamente su temi di rilevanza sociale. Un impegno che si rinnova anno dopo anno, con l’obiettivo di lasciare un segno tangibile nel cammino verso l’uguaglianza e il rispetto.