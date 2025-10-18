Rosi è eterno! Con il cuore la Ducato ribalta il Miriano nel secondo tempo

Non una bella Ducato Futsal quella che ha piegato il Miriano al termine di un match giocato sul filo dei nervi; ma, per una, volta gli spoletini riescono a tenere la testa sulle spalle per l’intero match e riescono ad approfittare dell’inevitabile calo fisico di un avversario, presentatosi al PalaRota senza lo squalificato Cabiati, ma con un De Florio in grado di fornire una prestazione monstre. Ducato senza Trapasso, con Vitinho a mezzo servizio e che, dopo nemmeno metà del primo tempo, deve rinunciare a Botteghin alle prese con una noia muscolare. La squadra di De Moraes inizia in modo propositivo, ma è poco attenta in fase di possesso. Dopo un primo intervento di De Florio su Botteghin, il Miriano passa con Xhakolli che sfrutta una ripartenza da errore degli spoletini. Persichetti potrebbe subito raddoppiare, ma Paolino dice di no. De Florio chiude la strada a Cocco e a Vasilache, poi un primo episodio molto dubbio: ripartenza Ducato, Rosi taglia sul secondo palo, Pollioni rischia l’autorete centrando la traversa, ribadisce in rete Vitnho, De Florio respinge miracolosamente, ma non sapremo mai se la palla ha totalmente varcato la linea. La Ducato risente psicologicamente dello zero sul tabellone e concede una ripartenza al Miriano, da cui nasce la punizione del 2-0. A metà del primo tempo il tabellone dei falli segna 4-4 e sarà un fattore. Poco dopo, infatti, il primo arbitro lascia correre un’azione della Ducato, ma non cumula un clamoroso fallo; una beffa, visto che poco dopo, il fallo viene assegnato (ma non è il sesto). Paloni dà la scossa, ma, in una prima occasione, Cocco non arriva per un pelo sul secondo palo, nella seconda Vitinho subisce un altro intervento di De Florio. Rosi mette la maglia da portiere di movimento, ma la Ducato dimezza il distacco nel modo più incredibile. Taglio di De Moraes in area, doppia deviazione della difesa ospite e palla in fondo al sacco. La Ducato può pareggiare, ma De Florio ipnotizza De Moraes uno contro uno. Il gol arriva, ma per il Miriano: il primo arbitro appioppa due falli alla Ducato nella stessa azione (sul primo c’è più di un dubbio), Persichetti ne approfitta e batte Paolino con un tiro libero, calciato da un metro fuori area. Ingresso negli spogliatoi a dir poco nervoso, ma la Ducato, al ritorno sul parquet, sembra un’altra squadra, iniziando una sorta di monologo nella metà campo avversaria; paradossalmente la scossa arriva da una grandissima uscita di Paolino che ferma Pagnanelli lanciato verso la porta, nell’unica occasione degli ospiti. De Moraes accorcia, grazie ad uno splendido assist di Giusti, poi Rosi perfora la barriera avversaria e trova il pareggio. Una magistrale azione di squadra degli spoletini porta Giusti a concludere, ma arriva l’ennesimo miracolo di De Florio. Ci vuole una devastante azione personale di capitan Rosi per permettere il sorpasso alla Ducato. Il più sembra fatto, visto che il Miriano sembra stanchissimo e commette anche il quinto fallo, ma ci vuole un grandissimo Paolino a dire di no a tre tiri dalla distanza, ma ben indirizzati da Pagnanelli e Persichetti. Il Miriano inserisce il portiere di movimento, ma crea poco e subisce altre tre reti (un tiro libero ed un lob di Rosi che firma il poker personale ed un tocco, sempre nella porta sguarnita, di De Moraes). Terza vittoria in campionato per gli spoletini. Martedì sera c’è l’andata dei quarti di Coppa, sull’insidioso sintetico di Calvi. Si incrociano le dita per recuperare qualche acciaccato.