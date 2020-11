Rosario Murro: ”Umbria zona arancione. Rimodulare il piano della Sanità Pubblica regionale. Misure adeguate e sgravi fiscali per aiutare le imprese”

Le parole del responsabile Dipartimento Crisi Industriali di Fratelli d’Italia Umbria



“ L’Umbria è stata riconosciuta come zona arancione , catalogata ad alto rischio di contagio.

Una scelta che mette in allarme e sconvolge la Regione.

Una decisione le cui conseguenze ricadranno direttamente sui cittadini , imprenditori , aziende, commercianti , artigiani , gia stretti in una morsa economica significativa che va a sommarsi a al Sisma 2016.”

Così Rosario Murro , responsabile Dipartimento Crisi Industriali FDI Umbria, che sottolinea l’importanza di porre mano una volta per tutte , oltre alla sanità pubblica regionale , anche a quelle necessità di tutti i comparti nei rami occupazionali/lavorativi, per risolvere quello che considera “l’annoso problema dell’Umbria”.

“Auspicabile unire tutte le forze sane e farsi carico del problema anche sui ritardi , pur sapendo che la pandemia non avrebbe terminato il suo corso dopo il lockdown di fine estate. Servono interventi drastici nei bilanci: sgravi fiscali, nei confronti di categorie di imprese particolarmente colpite, come quelle del turismo, commercio, ristorazione e artigianato. Sappiamo che gran parte del bilancio regionale è impiegato in ambito sanitario- continua Murro – ritrovarsi oggi in ‘zona arancione’ è un ulteriore danno al comparto della Sanità pubblica regionale. A questo punto urgente un cambio di rotta , un patto tra le persone oneste e competenti che vivono l’Umbria”.