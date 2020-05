Rosario Murro nominato consulente per il monitoraggio delle Aziende di Castel Ritaldi

Il Covid-19 stravolge le abitudini e il sindaco Sabbatini vara misure straordinarie. Per salvaguardare il patrimonio produttivo e lavorativo istituito l’ufficio di staff

Se il Covid-19 ha stravolto abitudini e destabilizzato l’economia, il Comune di Castel Ritaldi ha messo in campo azioni straordinarie e innovative, come l’aver creato una nuova figura a tutela di aziende e lavoratori.

E’ stato istituito, infatti, l’ufficio di staff, che avrà come obiettivo il monitoraggio e la salvaguardia del patrimonio produttivo e lavorativo di Castel Ritaldi. Il Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, proprio oggi, martedì 19 maggio, con decreto n. 11, ha nominato Rosario Murro consulente per il monitoraggio delle Aziende di Castel Ritaldi, durante il Covid-19 e post, al fine di individuare strategie di sviluppo territoriale. L’incarico sarà a titolo gratuito.

Sindaco e Giunta hanno ritenuto Rosario Murro la figura più idonea a monitorare la salute delle aziende di Castel Ritaldi, ad analizzare il loro percorso lavorativo presente e futuro, oltre che a riportare le segnalazioni delle aziende e lavoratori in difficoltà alla Giunta Comunale al fine di trovare soluzioni atte a salvaguardare il patrimonio lavorativo di Castel Ritaldi.

“Una nomina forse “unica”, oggi, nella regione Umbria – commenta il sindaco – che desidera portare un messaggio di prosieguo della vita lavorativa e di speranza con la vicinanza diretta delle Istituzioni tramite un tecnico che ha già assunto incarichi Istituzionali relativi alle aziende in crisi nel Comune di Spoleto, sedendo ai tavoli con varie Parti Sociali (quali Sigle Sindacali e Confartigianato Imprese Perugia Sez. Spoleto) e di aver contribuito alla gestione di vertenze per importanti società della Valle Spoletana sia in Regione Umbria, sia al Ministero del Lavoro ed al Ministero dello Sviluppo Economico”.

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di maggioranza considerano l’incarico “di notevole importanza per il Comune, stante la pandemia in corso con una crisi economica locale da evitare, garantendo proficua partecipazione e collaborazione per il lavoro di monitoraggio che effettuerà a partire dai prossimi giorni in tutto il comune.

L’intento di questa amministrazione è quella far crescere il proprio territorio ascoltando, oltre che i cittadini, anche le necessità delle nostre aziende, un’opportunità per rendere Castel Ritaldi competitiva”.