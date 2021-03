Rosario Murro entra nel Popolo della Famiglia

“Cerco radici profonde ed un soggetto politico cristianamente ispirato”

«Ho già chiarito in un comunicato di qualche settimana fa il mio abbandono a Fratelli d’Italia, non potendo più condividere una gestione che mi ha impedito di lavorare per quelli che ho sempre considerato obbiettivi primari di una azione politica: il lavoro, la famiglia ed i bisogni di chi si trova in condizioni di necessità. In questi anni ho avuto la possibilità di confrontarmi con le idee, gli obiettivi e lo stile con cui il Popolo della Famiglia si è proposto, percependo una comune sintonia su molte delle problematiche che la nostra Regione si è trovata e si trova ad affrontare», ha dichiarato Rosario Murro annunciando ufficialmente il suo tesseramento al partito politico di Mario Adinolfi.

«Le radici profonde e le linee programmatiche che il Popolo della Famiglia utilizza per relazionarsi alle questioni sociali ed economiche anche del nostro territorio, con una ferma convinzione circa la priorità del rispetto della persona e della vita, mi hanno convinto che per continuare un percorso personale era necessario individuare un altro soggetto politico, fuori dallo schema destra-sinistra ed espressione di un “popolarismo” di cui molti di noi sentono la mancanza», ha continuato Murro.

«Ringrazio l’Ing. Marco Sciamanna, Presidente del PdF Umbria per la leale franchezza con cui abbiamo esaminato tematiche ed ambiti di azione politica, individuando alcuni progetti di valenza regionale che potranno essere approfonditi nelle prossime settimane», ha concluso Murro, preannunciando un primo interessamento per le attuali vicende politiche del territorio spoletino e dintorni.