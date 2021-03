Rosario Murro: “Enorme la necessità di intervenire su lavoro e famiglia “

Il Popolo della Famiglia ha chiesto un incontro al Commissario prefettizio Tombesi

Il Popolo della Famiglia ha fatto pervenire al Commissario prefettizio Tiziana Tombesi una formale richiesta per poter avere un incontro e pianificare iniziative su due delle tematiche più urgenti del Comune di Spoleto: il lavoro e le famiglie.

«Nella lettera che abbiamo trasmesso si richiama l’attenzione agli enormi interrogativi ed ai grandi problemi che nel territorio comunale con l’emergenza pandemica si sono fatti più pressanti, esasperando quei timori e quelle minacce che da anni rendono incerto il futuro delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie» ha dichiarato Rosario Murro.

«Come coordinatore locale del Popolo della Famiglia, avendo già ricoperto il ruolo di delegato per il Sindaco di Spoleto nell’ambito di alcune crisi aziendali, sentiamo l’urgenza di concentrare attenzione e risorse per evitare che il comprensorio diventi una nuova terra di conquiste e che la circostanza pandemica aggravi ulteriormente una situazione che ha già impoverito a sufficienza l’intero territorio», ha concluso Murro convinto che le Istituzioni debbano sempre avere un ruolo privilegiatonelle trattative e nelle scelte fondamentali per la vita delle persone e delle famiglie.