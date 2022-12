Rompe un finestrino per rubare un borsello: 41enne denunciato

È successo in via Flaminia

Aveva notato – si legge in una nota stampa della Questura – un uomo avvicinarsi ad un’automobile in sosta, infrangere un finestrino e rovistare al suo interno per poi farsi alla fuga lungo via Flaminia a Spoleto.

A quel punto, il cittadino ha immediatamente chiamato al Numero Unico di Emergenza Europeo e informato la Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Spoleto, – prosegue la nota – giunti immediatamente sul posto, hanno effettuato un controllo dell’auto. Successivamente hanno sentito il titolare di un esercizio pubblico situato lì vicino e altri testimoni che hanno fornito alcune informazioni utili al rintraccio.

È stato quindi identificato dagli operatori come un cittadino albanese di 41 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata.

I poliziotti, a quel punto, si sono portati presso il domicilio del presunto autore che, sentito in merito ai fatti avvenuti poco prima, dopo un’iniziale reticenza, ha confermato quanto accaduto.

Il 41enne ha spiegato di avere delle difficoltà economiche e di aver asportato dall’auto un borsello nella speranza di trovare del denaro. Accortosi, poi, che all’interno c’erano degli oggetti per la cura della persona, se ne era disfatto, gettandolo in un cestino della spazzatura.

Dopo aver recuperato la refurtiva e aver acquisito la denuncia della vittima, gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Il borsello, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria.

Si rappresenta che l’indagato – conclude la nota – è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.