Rocchetta di Cerreto fa scoprire le meraviglie del suo castello

(Re.Be.) – C’è un borgo incastonato tra la Valnerina ed i monti che guardano Monteleone di Spoleto e Cascia, dove si tornerà a respirare sapori e tradizioni del Medioevo: Rocchetta di Cerreto di Spoleto. Dopo una prima edizione sperimentale, orientata sull’aspetto prettamente enogastronomico, la seconda, in programma sabato 10 e domenica 11 agosto, propone un trekking urbano alla riscoperta dell’antico Castello del XIII secolo, un tempo avamposto importante per controllare il transito di uomini e merci dalla Valnerina sino a Roma. Non è un caso che il Fai ha scelto il borgo di Rocchetta tra i “luoghi del cuore”. Tra le mura del Castello di poggio, risalente al sec. XIII, la cui denominazione deriva dal diminutivo di rocca, costruita a 793 metri sul livello del mare, in posizione dominante sulla Valle del Tessino, con cassero e torre di avvistamento, un tempo chiamata anche Rocca Oddi, questo week end che precede Ferragosto si celebra il trionfo della buona tavola con una novità: non ci sarà più un’unica taverna, ma ve ne saranno circa una decina dove verrà servito un piatto diverso: dalla tipica fojata, alle lumachelle al tartufo, agli arrosticini di pecora, ai dolci fatti in casa. Il tutto annaffiato dal buon pecorino e dal rosso della Cantina Collevite della Marca. Una manifestazione, quella organizzata dalla locale Associazione di promozione turistica presieduta da Carlo Di Salvatore, che coincide con il ventennale della stessa Pro Loco. Insomma, dopo una visita al borgo cinquecentesco, che ospita un piccolo gioiello come la chiesa parrocchiale di San Giacomo, la quale conserva affreschi del XVI secolo e tele del XVIII, un altare ligneo barocco proveniente da San Nicola ed un crocefisso ligneo del XV secolo, proveniente dalla Madonna del Verde, piccolo edificio votivo lungo la via per Monteleone, una degustazione delle specialità locali è d’obbligo. “Lo scorso anno abbiamo riscosso una buona partecipazione di visitatori – dice il presidente Carlo Di Salvatore -. Quest’anno contiamo di fare ancora meglio, grazie allo sforzo che ha compiuto la Pro Loco per organizzare questo evento nei minimi dettagli”. Per chi volesse raggiungere Rocchetta in auto, provenendo da Spoleto, occorre svoltare a destra, subito dopo il centro abitato di Borgo Cerreto, e percorrere 7 chilometri.