“La Rocca Albornoziana sarà fruibile al pubblico dal martedì alla domenica e non più dal giovedì come è stato fino ad oggi. Evidentemente la nostra manifestazione di protesta e le continue segnalazioni hanno sortito gli effetti sperati”. Così i consiglieri comunali della Lega Spoleto, Sandro Cretoni, Giampaolo Fagotto Fiorentini, Riccardo Fedeli, Cesare Loretoni David Militoni, Debora Pompili, Stefano Proietti, che pochi giorni fa, insieme al segretario regionale Virginio Caparvi,

avevano sollecitato a gran voce l’apertura del sito spoletino per più giorni alla settimana in modo da renderlo maggiormente fruibile a turisti e visitatori.

“A rispondere al nostro appello non è stato il Mibact da quale attendiamo ancora un riscontro – spiegano – ma la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Sistema Museo. Grazie alla sensibilità dimostrata in tal senso, la Rocca Albornoz, a partire da oggi, resterà aperta per due giorni in più a settimana almeno fino al 13 settembre. Siamo certi che questo risultato contribuirà positivamente al rilancio di un settore come quello turistico, fondamentale per la ripartenza del territorio e rappresenterà una rinnovata boccata di ossigeno per il tessuto ricettivo ed economico spoletino”.