Rocca Albornoz e Museo del Ducato, gli orari di apertura al pubblico di novembre e dicembre 2022

La Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, nei mesi di novembre e dicembre 2022, sarà aperta al pubblico secondo i seguenti giorni e orari:

NOVEMBRE

dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45)

domenica 13, 20 e 27 novembre, dalle ore 10.15 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00).

DICEMBRE

dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45)

domenica 4, 11, 18 dicembre, giovedì 8 e lunedì 26 dicembre, dalle ore 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45)

Chiuso domenica 25 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023.

Una speciale occasione per visitare l’imponente fortezza e il prestigioso Museo Nazionale del Ducato le cui opere testimoniano la vitalità artistica e l’unità culturale del vasto territorio del Ducato di Spoleto in un periodo storico compreso tra il IV e il XV secolo d. C.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Sistema Museo al numero 0743.224952.