Roberto Lazzaro e Andrea Liverani preparano le Paralimpiadi a Spoleto. L’incontro con il vice sindaco

Il vicesindaco Stefano Lisci ha incontrato nei giorni scorsi nella sezione Tiro a Segno di Spoleto, Centro Tecnico Federale Paralimpico, gli atleti che si stanno preparando per le Paralimpiadi di Parigi accompagnati dal direttore tecnico della nazionale, Giuseppe Ugherani e dal tecnico federale, Marco La Verghetta.

I due atleti di fama internazionale, Roberto Lazzaro e Andrea Liverani, si alleneranno a Spoleto fino alla partenza, in programma il 25 agosto, per poi partecipare alla XVII edizione dei Giochi paralimpici estivi che si svolgeranno a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre 2024.

All’incontro erano presenti anche Antonio Pismataro, presidente della sezione Tiro a segno di Spoleto e Pierpaolo Simeone, giovane atleta tiratore di Spoleto.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare in città due atleti della nazionale in partenza per le Paraolimpiadi di Parigi – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – A Spoleto stiamo lavorando per ospitare in città le diverse discipline sportive, permettendo agli atleti di svolgere da noi anche le attività di preparazione alle varie competizioni. Come amministrazione comunale riteniamo che questo approccio permetta di sviluppare maggiormente la pratica sportiva, consentendo ad esempio ai nostri giovani di scegliere quella che più si avvicina alle loro inclinazioni. Lo sport è per i ragazzi non è solo fonte di benessere fisico e mentale, ma garantisce un percorso di crescita e maturazione all’insegna del rispetto, fornendo loro gli strumenti emotivi e cognitivi per poter affrontare le sfide e la quotidianità della vita. La Sezione Tiro a Segno di Spoleto è senza dubbio un’eccellenza su cui possiamo lavorare insieme per farla conoscere e vivere ancora di più. A voi ragazzi, a nome dell’amministrazione e della città, il più grande in bocca al lupo per questo impegno straordinario che vi attende”.

Nel corso della visita il direttore tecnico Ugherani ha spiegato la preparazione di queste settimane:“Questo è l’allenamento più importante e di rifinitura in vista della Paralimpiadi che inizieranno a fine mese. Gli atleti qui possono svolgere una tipologia di attività molto importante in vista della competizione e siamo felici di poter fare tutto ciò in una città splendida come Spoleto e in una delle migliori sedi per il Tiro a Segno che abbiamo a livello federale”.

“Per la nostra sezione è un periodo particolarmente intenso e gratificante – ha concluso il presidente Pismataro – perché la preparazione di Roberto Lazzaro e Andrea Liverani arriva dopo il raduno degli atleti paralimpici dell’esercito, che abbiamo ospitato nel novembre scorso e il primo corso di formazione degli allenatori federali di pistola e carabina sul disabile che si è tenuto a giugno. Dopo aver terminato le rifiniture della palestra di tiro a 10 metri e la ristrutturazione dello stand di tiro a 50 metri, oggi abbiamo due impianti di livello tecnico importante. In Italia, oltre a Spoleto, ci sono solo altri due centri tecnici per i disabili insieme a Bologna e a Monza”.

Roberto Lazzaro classe ’83 dopo essersi avvicinato al tiro a segno nel 2011, nel 2022 ha conquistato il record mondiale di team R5 in Coppa del Mondo a Monaco, un 1° posto R4 ed un 3° posto R9 nella Coppa del Mondo 2021 di Al Ain. Ai Campionati Mondiali di Lima 2023 ha ottenuto l’oro nel mixed team R11 di carabina.

Andrea Liverani classe ’90 è un tiratore a segno medaglia di bronzo ai Giochi paralimpici di Tokyo 2021 nella specialità R4 – fucile ad aria compressa 10 m in piedi SH2. Ha vinto tutti i record Italiani nelle specialità paralimpiche, sei record mondiali e due record paralimpici in qualificazione nelle specialità R4 e R5.