Roberto Calai e Luciano Belli al timone del Teatro Lirico Sperimentale

Cambio al vertice del Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli di Spoleto. Questa mattina Roberto Calai e Luciano Belli sono stati eletti dal Consiglio direttivo Presidente e Vicepresidente.

L’elezione è arrivata dopo le dimissioni della Presidente f.f. Battistina Vargiu.

L’amministrazione comunale esprime il ringraziamento più sincero a Battistina Vargiu, riferimento serio ed affidabile che in questi anni di profondo ed encomiabile impegno, prima come vicepresidente e, successivamente, come Presidente f.f. ha garantito un apporto di fondamentale e di enorme importanza per le attività artistiche del Teatro Lirico Sperimentale.

L’amministrazione si congratula con Roberto Calai e Luciano Belli per i nuovi incarichi ricevuti, garantendo fin d’ora tutto il sostegno e il supporto possibile nella certezza che, in qualità di Presidente e Vicepresidente sapranno garantire un futuro di crescita al Teatro Lirico Sperimentale, aiutando in maniera determinante, insieme alle altre istituzioni e associazioni culturali della città, a definire il percorso di sviluppo che Spoleto intende realizzare e portare a compimento nei prossimi anni, partendo dall’esperienza vissuta in occasione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025.