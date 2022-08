Rivocazione storica moto d’epoca, “Nessuna disattenzione da parte degli uffici del Comune”

Il Presidente del club Remo Venturi, Paolo Massarini chiarisce la natura del problema

Nessuna disattenzione da parte degli uffici del Comune. La questione sollevata ieri dal Presidente del club Remo Venturi, Paolo Massarini è stata definitivamente chiarita questa mattina con il vicesindaco Stefano Lisci.

Un chiarimento resosi necessario a seguito del comunicato inviato ieri dallo stesso Massarini e agli articoli pubblicati su quotidiani e online.