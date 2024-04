Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Lunedì 8 Aprile, su richiesta dei consiglieri comunali di opposizione, è tornata a riunirsi la Commissione Controllo e Garanzia. Due i punti all’ordine del giorno:

1) situazioni emerse in Consiglio comunale in merito all’Oratorio di San Venanzo. Si vuole far chiarezza sulle procedure messe in atto dall’amministrazione per l’utilizzo dei locali della parrocchia di San Venanzo dopo la scadenza dell’ordinanza di requisizione che in fase emergenziale ha permesso di usufruire dei locali per fini scolastici.

2) mozioni approvate durante l’attuale consiliatura ed eventuali azioni intraprese dalla giunta. Il lavoro di controllo punta a capire se la giunta ha dato seguito ai vari impegni deliberati dal Consiglio comunale.

Da ultimo, in qualità di presidente, ho avanzato una proposta a tutti i commissari: avviare una fase di sperimentazione che preveda lo streaming video delle sedute della Commissione stessa.

L’obiettivo è quello di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica della città ed allo stesso tempo, in linea con la natura della Commissione Controllo e Garanzia, garantire una sempre maggiore trasparenza e rendicontazione del lavoro svolto dai vari organi comunali. Nei prossimi giorni, con gli uffici competenti, cercheremo di capire la fattibilità normativa ed economica di tale modalità, attualmente prevista soltanto per le sedute del Consiglio comunale.