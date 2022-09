Ritorna Visioni d’Autore con la commedia vincitrice del Premio del pubblico alla Settimana della Critica di Venezia

24 settembre, ore 21, Cinema Sala Pegasus

Sabato 24 settembre, alle ore 21:00, arrivano a Spoleto per Visioni d’Autore Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, rispettivamente regista e interprete (ed entrambi sceneggiatori) della commedia che ha entusiasmato il pubblico della Settima della Critica della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Margini, questo il titolo del film coprodotto dai Manetti Bros.,racconta la storia di Edoardo, Iacopo e Michele, membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma il giorno della partenza ricevono una chiamata dagli organizzatori: il concerto è annullato. Ma i tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto! Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

Nel film anche un cameo da scoprire di Zerocalcare, autore anche del manifesto, che ha accompagnato il film insieme agli autori a Venezia: “Il mio lavoro di fumettista è profondamente legato alle suggestioni che mi arrivano dalla musica – ha spiegato nelle interviste -. E in questo film ho ritrovato tante cose del mondo che conosco, ad esempio avere una passione che diventa come una malattia”.