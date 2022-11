Riqualificazione urbana, a Castel Ritaldi oltre 222Mila Euro dalla Regione

In progetto la realizzazione di un parco attrezzato nei pressi della nuova Piscina comunale “per la creazione di nuovi spazi di relazione, di aggregazione sociale e rilancio dell’attrattività del paese”

Saranno oltre 222 mila euro (222.308,31 euro) i fondi destinati a Castel Ritaldi per progetti di riqualificazione urbana, grazie allo stanziamento di circa 7 milioni di euro da poco deliberato dalla Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore regionale Paola Agabiti.

“I nostri obiettivi pian piano vengono raggiunti e realizzati, per l’interesse e il benessere dei nostri cittadini – ha commentato Elisa Sabbatini, sindaco di Questo è il risultato di un lavoro assiduo ed efficace tra amministratori e tecnici, che guarda al futuro del nostro piccolo borgo che ha tanto da offrire. Questi fondi saranno destinati alla rigenerazione di ambiti urbani pubblici da adibire a parco attrezzato in prossimità della nuova Piscina comunale, per la creazione di nuovi spazi di relazione, di aggregazione sociale e rilancio dell’attrattività del centro urbano di Castel Ritaldi”.

“Attraverso queste importanti risorse – ha dichiarato l’assessore Agabiti – l’amministrazione regionale mira a supportare l’azione dei Comuni al fine di favorire, con i loro progetti, il benessere dei residenti e il rispetto per l’ambiente, definendo città, centri e borghi sempre più a misura d’uomo. Le opere finanziate, nel ridefinire spazi e ambienti di socialità, riportandoli a nuova vita, garantiscono contestualmente una maggiore sicurezza dei luoghi interessati, assicurando un presidio da parte dell’intera comunità”.