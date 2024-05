Riqualificazione del Palatenda. Concessione alla Palasport Spoleto S.S.D.

È stata aggiudicata alla Palasport Spoleto S.S.D. a R.L. la procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dei servizi di gestione del Palatenda. L’impianto sportivo di via Pasquale Laureti sarà quindi oggetto di interventi di riqualificazione per un importo complessivo di € 755.000,00 oltre iva.

La concessione prevede una durata di 25 anni e un canone mensile di € 250,00, da corrispondere al Comune di Spoleto a partire dal terzo anno, a decorrere dalla stipula del contratto che avverrà entro il mese di giugno.

Diversi i lavori di riqualificazione che interesseranno il Palatenda. Innanzitutto la rimozione, e il conseguente smaltimento, dell’attuale telo di copertura con un nuovo telo a doppio strato con membrana interna, necessaria a coibentare la struttura e a proteggerla dagli agenti atmosferici, che verrà sostituito dalla società Palasport Spoleto dopo 18 anni dalla data di installazione.

Internamente verranno poi realizzate una serie di opere murarie, con sostituzione della pavimentazione esistente e relativo adeguamento impiantistico, sia per la creazione di un ambiente destinato all’accoglienza e al ristoro degli utenti (previsto anche l’allestimento di arredi esterni comprensivi di una zona relax), sia per la realizzazione di due palestre, una adibita al pugilato e l’altra a disposizione delle società sportive che ne faranno richiesta.

L’impianto sportivo ospiterà anche quattro campi da Padel di ultima generazione, conformi alle normative CE, compresi di pareti vetrate e non, impianto di illuminazione e manto sintetico per la pavimentazione (la copertura ne consentirà l’utilizzo dodici mesi l’anno). Verranno inoltre ristrutturati gli spogliatoi esistenti: sono previsti interventi di demolizione e costruzione tramezzature, opere di adeguamento impiantistico e di rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti.

I lavori, che avranno una durata di circa quattro mesi dall’approvazione della progettazione da parte del Comune di Spoleto, prevedono anche la posa in opera di una nuova pavimentazione nelle aree comuni e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione LED a basso consumo per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica.

L’impianto sportivo potrà inoltre essere utilizzato dalle scuole sia per le attività di educazione fisica, sia per l’organizzazione di iniziative in ambito sportivo. La società Palasport Spoleto metterà inoltre a disposizione delle scuole e dei giovani che frequenteranno le varie attività all’interno del Palatenda anche uno psicologo dello sport ed una psicologa dei disturbi alimentari nei bambini con programmi di lavoro e progetti dedicati.

Il Comune di Spoleto, nel periodo di concessione, potrà utilizzare gratuitamente la struttura per l’organizzazione di singoli eventi o iniziative di carattere sportivo.

Il progetto presentato dalla Palasport Spoleto S.S.D. ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del CONI che, in virtù degli interventi che verranno realizzati, certifica l’impianto sportivo Palatenda quale luogo idoneo per lo svolgimento delle attività sportive.