​Un intervento di bonifica e pulizia per rendere percorribile il sentiero che si trova nell’area sotto il Ponte delle Torri, conosciuto come il Sentiero dei Carbonari. È quanto hanno realizzato le ragazze della squadra delle Antilopi del gruppo scout di Spoleto, in collaborazione con il CAI di Spoleto.

Per presentare il lavoro svolto nei giorni scorsi le componenti della squadra – Sofia Cursi (caposcout), Gaia Agostini (vice caposcout), Beatrice Fazzini, Giada Fagiolo, Emma Giannetti, Rachele Tiberia e Vittoria Grappasonni – hanno incontrato la Giunta comunale insieme al presidente del CAI di Spoleto, Guido Luna.

Nel corso dell’incontro, con tanto di slide e spiegazioni degli interventi effettuati, è stato presentato il materiale fotografico che racconta le varie fasi, prima e dopo l’intervento.

“Le ragazze hanno inizialmente effettuato un sopralluogo per conoscere la zona e capire il lavoro che andava fatto – ha spiegato Guido Luna – Poi hanno lavorato tutte insieme per indicare il percorso e ripulire il sentiero dalla vegetazione che ne impediva il passaggio. Per loro è stata anche un’occasione per documentarsi sull’Eremo, che sorge tra la valle del Tessino e il fosso del Sanguineto e sulla chiesa di Santa Elisabetta de Corvellone”.

Ora, ripulito il sentiero, l’impegno del squadra delle Antilopi sarà quello di proseguire nelle piccole attività di manutenzione che si renderanno via via necessarie, per permettere a cittadini e turisti di scoprire questo percorso suggestivo e affascinante della città.