Ripuliti i giardini pubblici di Largo Moneta

Grazie all’iniziativa di R etake Spoleto, patrocinata dal Comune, sono stati raccolti circa 4000 mozziconi di sigaretta

In occasione del World CleanUp Day 2022, il gruppo Retake Spoleto ha organizzato sabato 17 settembre l’iniziativa CambiaGesto, insieme a Retake nazionale.

L’obiettivo non è stato solo quello di ripulire i giardini di Largo Moneta, in viale Trento e Trieste, ma più in generale di sensibilizzare i cittadini a mantenere puliti gli spazi pubblici, evitando di gettare a terra i rifiuti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Spoleto, ha visto la partecipazione dell’assessore alla transizione ecologica Agnese Protasi e della signora Rezana Rrapaj, mamma di Nikola Duka, ragazzo deceduto nel 2019 in un incidente stradale.

Nel corso della mattinata sono stati distribuiti da Retake Spoleto pinze, guanti e sacchi per la raccolta con i quali è stato possibile ripulire i giardini di 4000 mozziconi di sigarette.

L’amministrazione comunale di Spoleto ringrazia le associazioni e le aziende che hanno partecipato e le scuole che hanno aderito all’appuntamento, sottolineando il grande contributo fornito dai ragazzi e dalle ragazze presenti che, attraverso il loro impegno e la loro dedizione hanno dimostrato responsabilità e senso civico.