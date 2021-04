Ripristino dei servizi ospedalieri, la presidente Tesei ha ribadito allo Spoleto City Forum gli impegni assunti

Nei prossimi giorni la Presidente Tesei terrà una conferenza stampa per illustrare nello specifico modalità e tempistiche

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei – si legge in una nota stampa – nel pomeriggio di giovedì ha incontrato alcuni rappresentanti dello Spoleto City Forum, che ne avevano fatto esplicita richiesta nei giorni scorsi, ribadendo loro quanto contenuto nell’ordinanza del 28 aprile scorso e nel successivo comunicato stampa, in merito alla struttura ospedaliera cittadina e al ripristino integrale dei servizi parzialmente e temporaneamente variati per esigenze pandemiche.

