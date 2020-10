Riprendono i lavori di asfaltatura di viale Trento e Trieste

La realizzazione dell’intervento, che interesserà l’area compresa tra l’incrocio con via F.lli Cervi e piazza Polvani e terminerà entro la fine del mese di novembre, ha richiesto alcune variazioni alla circolazione



Riprendono domani mercoledì 7 ottobre i lavori di asfaltatura di viale Trento e Trieste. La realizzazione dell’intervento, che interesserà l’area compresa tra l’incrocio con via F.lli Cervi e piazza Polvani e terminerà entro la fine del mese di novembre, ha richiesto alcune variazioni alla circolazione.

Da mercoledì 7 ottobre a lunedì 30 novembre è prevista l’istituzione del divieto di sosta permanente (0-24) nella zona tra via XVII Settembre e via F.lli Cervi, così come in viale Trento e Trieste (dalle ore 7.00 alle 18.00) nel tratto compreso fra gli incroci con piazza Polvani e via F.lli Cervi (largo Antonelli).

Contestualmente verrà istituito il limite di velocità in 30 Km/h fra gli incroci con piazza Polvani e via F.lli Cervi (largo Antonelli), dove verrà vietata la circolazione a ciclomotori e motocicli (saranno indicati i percorsi alternativi).

Durante l’esecuzione dei lavori stradali la circolazione veicolare in viale Trento e Trieste, nel tratto compreso fra gli incroci Piazza Polvani e Via F.lli Cervi (largo Antonelli), sarà a senso unico alternato regolato da semaforo nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 18.00.

L’importo dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta L.S.A. Di Maso Costruzioni SRL, è di circa € 32.000,00.