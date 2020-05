“Ripartiamo per la Spoleto del futuro”

Il manifesto programmatico di Ora Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

ECCO LE PROPOSTE DI ORA SPOLETO. SERVE ALTRO PER LA NOSTRA CITTÀ, NON IL CONTROLLO DEL VICINATO….CHIUSO IN CASA!

Controllo del vicinato quando la gente ora ha bisogno di contatto sociale. L’amministrazione deve prodigarsi per ricomporre il tessuto sociale, per risolvere gli urgenti problemi economici, non per fomentare l’astio contro gli altri e aumentare la distanza sociale.

Servono misure urgenti x tornare a vivere questa città, per sentirci parte di un tessuto sociale vivo, vicino, solidale.

Ecco le proposte di Ora Spoleto in questo manifesto programmatico, che configura azioni e decisioni che Ora Spoleto ritiene necessarie per il rilancio della città.