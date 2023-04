Riparte il campionato: la Ducato Futsal ospita il Real Foligno

Appuntamento sabato al PalaRota alle ore 15

Mancano cinque giornate alla fine del campionato di serie C2 e, in un mese, Ducato Futsal Spoleto, Virtus Gualdo e Real Cannara si giocheranno la vittoria e la promozione in serie C1: una salirà direttamente, mentre le altre due dovranno passare attraverso i play off per coronare il sogno di giocare, già dal prossimo autunno nella massima categoria regionale.

Al momento sono tre i punti di vantaggio della squadra del presidente Zicavo, che Rosi e compagni cercheranno di difendere nelle prossime tre partite, prima di chiudere il loro campionato in casa della Virtus Gualdo il prossimo 6 maggio, dovendo stare a guardare l’ultima giornata per osservare il turno di riposo previsto.

Dopo tre settimane di pausa, il primo impegno per i ragazzi di De Moraes sarà ospitare la Real Foligno, squadra già battuta in stagione due volte (una volta abbastanza agevolmente in Coppa in casa; la seconda, nel tempio del PalaPaternesi, in campionato, dopo una durissima battaglia che vide il bomber Proietti e compagni perdere solo per 4-3 sotto i colpi di Trapasso, Cocco e Rosi, quest’ultimo autore di una doppietta di autore.

