Riparte il campionato di Serie C2, la Ducato Futsal ospite del Gubbio Burano

Il 23 marzo scorso si chiuse la prima stagione in serie C1 della Ducato Futsal con la vittoria 3-2 in casa del Gubbio Burano, che valse la salvezza degli spoletini, grazie alla tripletta di Trapasso. A meno di sei mesi ci sarà un nuovo match alla Polivalente eugubina per iniziare il nuovo campionato, con la stessa voglia di fare bene.

“Chiaramente non siamo ancora al top – dice mister De Moraes – ed è veramente presto per dare giudizi. L’inizio stagione così anticipato ci ha costretto ad accorciare i tempi e questo è sicuramente un problema, anche se credo che lo sia per tutti. Resto fiducioso per un bel campionato da parte nostra, quando potremo mettere in campo tutto il nostro potenziale”.

Delusione per la sconfitta incassata dal Giudice Sportivo nella partita di Coppa, ma la prestazione del campo resta, con le cose su cui lavorare.

“A tratti siamo stati troppo timorosi e dobbiamo essere un po’ più equilibrati, per evitare di concedere troppi contropiede all’avversario. Dall’altro canto, c’è da dire che abbiamo dimostrato di avere un bel carattere nel finale di partita, mettendo in campo le nostre armi migliori”

Compreso un ragazzo come Paloni, praticamente alle prime armi nel futsal.

“Il futuro nel futsal è nei giovani. Ma se non riusciamo a convincere le famiglie della bontà dei nostri progetti, ben vengano comunque giovani vogliosi di imparare e con cui potremo fare un ottimo lavoro”.

L’appuntamento per Gubbio Burano – Ducato è sabato alle 15.