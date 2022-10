Riparato il guasto all’acquedotto dell’Argentina

Viste le condizioni di criticità idrica che hanno generato un calo sensibile delle portate, il ritorno alla normalità potrà essere garantito solo in tarda serata o nella mattinata di domenica

Si comunica che alle ore 6.00 circa sono stati ultimati i lavori di riparazione, resi difficoltosi dalla gravità del guasto, e riaperta la condotta di adduzione principale dell’Argentina.

Alle ore 7.30 circa l’acqua è tornata ad alimentare il serbatoio principale di Montepincio ed ora è necessario attendere i tempi di recupero di tutti i serbatoi di accumulo.

Viste le condizioni di criticità idrica che hanno generato un calo sensibile delle portate, il ritorno alla normalità potrà essere garantito solo in tarda serata o nella mattinata di domenica.

La Valle Umbra Servizi ha attivato tutte le risorse di emergenza a disposizione per diminuire i disagi alle utenze.

Scusandoci per i disagi confidiamo in un uso corretto della risorsa per evitare inutili sprechi.

Così una nota stampa del Comune di Spoleto