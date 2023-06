Riorganizzazione delle province, Hanke chiede il sostegno di Cintioli

La lettera aperta indirizzata al consigliere comunale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

A Giancarlo Cintioli

Consigliere Comunale

Comune di Spoleto



Caro Giancarlo,

La fase politica che ci sta capitando di vivere ci impone di aggiornare rapidamente e ragionevolmente i presupposti su cui, negli ultimi anni, abbiamo costruito la nostra iniziativa che è culminata con la tua candidatura a sindaco. Essa ha portato le liste civiche federate che ti sostenevano a raggiungere un lusinghiero successo coagulando consensi che ci hanno distinto come terza forza elettorale nel comune di Spoleto.

Recentemente a Terni la vittoria delle liste civiche collegate al Candidato Bandecchi lo hanno portato alla elezione a Sindaco di quella città. Questo fatto configura un quadro politico regionale in grande trasformazione. Bandecchi non ha infatti lesinato critiche, nel corso della sua campagna elettorale, all’attuale assetto regionale, fortemente squilibrato, che vede una ripartizione territoriale tra le due province di Perugia e Terni tutta a vantaggio del capoluogo regionale.

Con questo Bandecchi si è posto alla guida di un movimento di contestazione degli attuali equilibri regionali dell’Umbria ponendo al centro del dibattito politico una possibile e, secondo noi, auspicabile revisione della attuale ripartizione territoriale tra le due province.

E’ auspicabile che la nostra coalizione di liste civiche dovrebbe guardare con estremo interesse a questo disegno politico di riforma endoregionale, ipotizzando che Spoleto, insieme alla Valnerina ed anche ad altri territori confinanti, possano scegliere di entrare nella provincia ternana riequilibrando così la attuale suddivisione territoriale tra Perugia e Terni.

Ti chiedo pertanto di esaminare al più presto, all’interno della nostra colazione, tra le componenti che hanno sostenuta la tua candidatura, l’ipotesi di schierarsi con questo nascente movimento guidato dal Sindaco di Terni.

Maurizio Hanke