Rinviata la festa della Cooperativa Sociale Il Cerchio

A causa di previsioni meteo avverse la Festa della Cooperativa il Cerchio “Dire Fare Sociale. Il profumo di un’idea” è rimandata a sabato 30 sempre presso la struttura Casa Bianca in via Rocco Chinnici a Spoleto. Ci saranno mercatini, pesca di beneficenza, musica dal vivo, animazione per bambini e molto altro.