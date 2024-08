Rinvenuto cadavere il titolare di un’azienda agricola nelle campagne spoletine. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto, – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale- intorno alle ore 20.00 di ieri, sono intervenuti in località Maiano all’interno di una locale azienda agricola, a seguito della segnalazione pervenuta dal 118 per il rinvenimento di un cadavere di un uomo, classe 1961 del folignate, successivamente identificato nel titolare dell’impresa.

I militari, – prosegue il comunicato stampa dei Carabinieri – giunti sul posto unitamente al Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto e al medico legale, hanno effettuato i primi accertamenti; ulteriori ne sono stati svolti nel corso della mattinata dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Perugia, al fine di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. È stato inoltre eseguito un esame preliminare esterno della salma da parte del medico legale al fine di riscontrare la causa di morte e la datazione dell’evento, che potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Ulteriori informazioni per verificare se il decesso possa essere compatibile con un evento occorso per cause accidentali potrebbero emergere a seguito di più approfonditi esami, in corso di valutazione da parte dell’A.G..

La salma – conclude la nota dell’Arma – è stata traslata presso l’istituto di medicina legale di Perugia e l’area è stata sottoposta a sequestro.