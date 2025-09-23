Rinvenute parti di cadavere in un sacco. Indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto

  • Redazione
  • Settembre 23, 2025
  • CRONACA
  • Letto 29

    • Nella serata di lunedì 22 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Spoleto sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta da un cittadino, il quale aveva notato una bicicletta elettrica abbandonata nei pressi della linea ferroviaria.

    Durante le operazioni di verifica, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un fossato adiacente ai binari, un sacco nero contenente resti umani, che i primi accertamenti indicherebbero appartenere ad un giovane di 21 anni, originario del Bangladesh, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale presso un centro di solidarietà del comprensorio spoletino e impiegato nel settore della ristorazione. Il giovane risultava irreperibile dal 18 settembre scorso.

    L’area del rinvenimento è stata immediatamente posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti il PM di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, i militari della locale Compagnia Carabinieri supportati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Perugia, che ha eseguito i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dei fatti.

    La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Perugia, dove verrà sottoposta a esame autoptico. Sono attualmente in corso indagini volte a ricostruire la dinamica ed il movente del grave fatto di sangue.

    Comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

    Share

    Articolo precedente

    Omicidio Casette, temporanea sospensione servizio raccolta rifiuti

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....