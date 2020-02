Rinnovati i vertici della Pro-loco “Amici di San Giacomo”

Giuseppe Gasperini é il nuovo presidente

Tempo di elezioni alla Pro-loco “Amici di San Giacomo”. Dopo un 2019 di grandi soddisfazioni, il 2020 si apre proprio con il rinnovo del CdA; lunedì 17 febbraio, presso la sede di via Norvegia, sono stati eletti gli undici consiglieri, i quali, nel CdA del 20 febbraio hanno assunto le seguenti cariche:

PRESIDENTE Gasperini Giuseppe

VICE PRESIDENTE Mattioli Debora

SEGRETARIO Balzanetti Deborah

VICE SEGRETARIO Silvestri Massimiliano

TESORIERE Ghiani Gianluca

MAGAZZINIERI Giustini Sergio e Partenzi Maria Luisa

CONSIGLIERI Gasperini Chiara, Pinchi Michela, Silvestri Agnese, Silvestri Saverio.

“Ringrazio il vecchio direttivo per la disponibilità ed il lavoro svolto, – ha detto il neo presidente – un grande augurio al nuovo direttivo per questa nuova avventura volta a rendere san Giacomo sempre più grande con progetti ed eventi sempre nuovi. Il Cda resterà in carica fino al 2022. Grandi progetti per l’anno appena iniziato; a Maggio tornerà “La Bella Rosa”, conosciutissima rievocazione storica dal grande valore culturale, a fine Agosto, invece, sarà la volta di “Ti presento San Giacomo”, alla riscoperta del borgo con convegni, intrattenimento e buon cibo della tradizione locale. Proseguirà con numerosi progetti anche la fruttuosa collaborazione con le altre Proloco dello spoletino. Molte altre novità bollono in pentola…. Il primo appuntamento in programma è per Sabato 7 Marzo con la prima cena del 2020 presso il Bocciodromo, ottima occasione per una serata in allegria e per partecipare attivamente alla vita dell’associazione tesserandosi o rinnovando l’iscrizione. Vi aspettiamo numerosi.”

