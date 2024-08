Rinforzone per la Ducato Futsal: ecco Renan Botteghin

Colpo doveva essere e colpo è stato. Sarà Renan Botteghin, italo-brasiliano di 30 anni, varie esperienze di alto livello in Italia (in serie A con il Napoli, ma anche in A2 con Aosta e Chiuppano) a far crescere la qualità della rosa in mano a Claudio De Moraes. Difensore che non disdegna di concludere in porta, Botteghin è già a Spoleto ed ha iniziato a conoscere ambiente e compagni per qualche giorno di pre-preparazione (come ama chiamarla il tecnico gialloverdeblù) al Marco Montioni; in attesa della preparazione che inizierà, nella sua pienezza, lunedì prossimo al PalaRota alle 20. Farà parte del gruppo anche il 2006 Riccardo Paloni: il figlio dello storico DG della Maran Luca passa al futsal dopo una lunga trafila nel settore giovanile e dopo non aver ceduto alle sirene della mountain bike dove era uno degli juniores più promettenti dell’Umbria. Lascia momentaneamente Spoleto, invece, Matteo Baratta, per il quale si aprono le porte dei Grifoni: a Spello, andrà a rinforzare la under 19 nazionale, con l’opportunità di respirare anche l’aria di una compagine che giocherà la serie A2.