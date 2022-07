Rinasce lo Spoleto Calcio, giocherà in Promozione

La nuova società costituita dalla fusione di Bm8 Spoleto e dalla Fortitudo Assisi Subasio: il presidente è Vittorio Montesi. Tutte le altre importanti novità

(DMN) Spoleto – una nuova società calcistica porterà il nome ed i colori della città di Spoleto. Con un comunicato ufficiale, pubblicato nella pagina Facebook, è stata annunciata la (ri)nascita dello Spoleto Calcio. Di seguito il testo completo:

È stata costituita, il 23 giugno 2022, a seguito della fusione della Bm8 Spoleto e dalla Fortitudo Assisi Subasio la

“A.S.D. SPOLETO CALCIO”

In attesa della ratifica da parte della FIGC la Società parteciperà al campionato 2022/2023 di

PROMOZIONE UMBRA.

Sarà guidata dal mister Francesco Raggi coadiuvato dall’allenatore in seconda Alessandro Restani.

Presidente della Società è Vittorio Montesi, Vice Presidente Marco Sivori, Direttore Generale Stefano Proietti Costa, Direttore Sportivo Alberto Del Frate.

I colori sociali saranno quelli della citta: bianco /rosso.

Nell’attesa (e nella speranza) che ora la parte politica della città assegni lo stadio alla nuova società, la stessa ha a disposizione l’impianto di Passo Parenzi nel quale sono iniziati i lavori per il rifacimento del campo di gioco polivalente di calcio/rugby.

Dalla scissione della Bm8 Spoleto è nata, oltre alla a.s.d. Spoleto Calcio, anche la “M8 junior Spoleto”, la società che gestirà la scuola calcio.

Responsabile della scuola calcio e del settore giovanile della Spoleto Calcio sarà Mirko Tosti.

Inizieranno inoltre, a breve, sempre presso il centro sportivo di Passo Parenzi, i lavori per un campo in sintetico 30 x 50 ed un campo di allenamento in terra battuta, oltre a omologare il campo in erba.

Anche gli spogliatoi saranno interessati dai lavori di ristrutturazione.