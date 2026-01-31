Ha preso ufficialmente il via la collaborazione operativa tra Regione Umbria e Arpa Umbria nell’ambito del progetto RIMU-CLIMA – Rete Integrata Meteorologica Umbra e Strumenti per l’analisi climatica in Umbria, un’iniziativa strategica finanziata dal PR FESR Umbria 2021-2027, all’interno dell’Azione 2.4.1 dedicata alla prevenzione dei rischi naturali.

Il progetto nasce dalla necessità di rafforzare e rendere più efficiente il sistema regionale di monitoraggio e previsione idro-meteorologica, mettendo a sistema le reti già esistenti e integrandole in un’unica infrastruttura coordinata. L’obiettivo è disporre di dati meteorologici e climatici sempre più affidabili, aggiornati e condivisi, in linea con gli standard internazionali, a supporto delle attività di protezione civile, della pianificazione territoriale e delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

RIMU-CLIMA punta, in particolare, a migliorare il monitoraggio delle principali grandezze meteorologiche e ambientali, a rafforzare le capacità previsionali in caso di eventi meteorologici intensi e potenzialmente pericolosi e a sviluppare strumenti avanzati per l’analisi climatica, utili a valutare gli scenari di medio e lungo periodo. Un altro aspetto centrale del progetto è la condivisione e la fruibilità dei dati meteo-climatici, pensati come un patrimonio comune a servizio delle decisioni pubbliche e della gestione del territorio.

In questo contesto, Arpa Umbria svolge un ruolo di primo piano, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche e le infrastrutture già operative sul territorio. Tra le principali attività affidate all’Agenzia rientrano il potenziamento e la messa in sicurezza della postazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Monte Martano, con un ampliamento delle capacità di rilevamento meteorologico e ambientale, e l’adeguamento di ulteriori punti di misura della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria.

A queste azioni si affiancano l’implementazione dei servizi di trasmissione e condivisione dei dati, per favorire una piena integrazione delle informazioni all’interno del sistema regionale RIMU, e il potenziamento dei modelli di simulazione della qualità dell’aria, che verranno integrati con le nuove infrastrutture meteo-climatiche.

Grazie al contributo di Arpa Umbria e degli altri soggetti coinvolti, il progetto RIMU-CLIMA rappresenta un passo importante verso una visione sempre più integrata del monitoraggio ambientale e climatico in Umbria. Un percorso che rafforza la capacità del territorio di prevenire e gestire i rischi naturali e di affrontare in modo più consapevole e resiliente le sfide poste dai cambiamenti climatici.