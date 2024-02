‘Rime insaponate’ al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ultimo appuntamento con “La domenica dei sogni”: 25 febbraio, ore 16.30

Ultimo appuntamento per la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”, ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

Domenica 25 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” andrà in scena “Rime insaponate”, uno spettacolo di Opificio d’Arte Scenica prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri vincitore del Premio del pubblico della Rassegna Piccoli Palchi 2022/2023.

Sarà uno spettacolo per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale per mescolare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Una affabulazione che farà sognare mostrando come divertimento, levità e poesia possano convivere.

[adrotate group=”3″

Lo spettacolo è di Alekos Ottaviucci, poeta delle bolle, e Gabriele Duma, alla regia, con musiche di Guido Sodo, costumi e scene di Andrea Stanisci.

Artista poliedrico, poeta delle bolle e narratore, Alekos Ottaviucci condurrà il pubblico in un mondo magico e colorato in cui bolle di fumo, bolle giganti e migliaia di bolle impazzite si legano con forza e originalità alla narrazione poetica. Un’esperienza appassionante per tutti: famiglie, bambini, “utopici realisti e concreti sognatori” di ogni età.