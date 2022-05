Rigenerazione urbana: bene il primo incontro partecipativo a Poreta

I prossimi incontri, dal 10 al 14 maggio, a Eggi, San Giacomo, Azzano e Bazzano inferiore

Sala gremita a Poreta per il primo incontro partecipativo organizzato dall’amministrazione comunale per presentare i progetti di rigenerazione urbana che interesseranno anche Eggi, Azzano, Bazzano e San Giacomo.

Nella sede della Comunanza Agraria il sindaco Andrea Sisti e l’assessore alla valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili Manuela Albertella hanno presentato la riqualificazione progettata per il borgo di Poreta, coadiuvati dal dirigente Vincent Ottaviani, dall’architetto Sara Spitella e dall’ingegnere Fabio Ceccarelli.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e gli assessori Letizia Pesci e Agnese Protasi, ha permesso di illustrare gli interventi che riguarderanno alcuni spazi aperti a ridosso di due edifici pubblici, dove verrà sostituita sia la pavimentazione esistente, che gli impianti di illuminazione, prevedendo anche la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e l’installazione di arredo urbano.

“L’ottima partecipazione registrata in questo primo incontro – sono state le parole del sindaco Sisti – conferma la bontà della nostra impostazione e dimostra come i cittadini abbiano l’esigenza di conoscere i progetti anche nel dettaglio e di interloquire direttamente con gli amministratori. C’è poi un altro aspetto che considero importante ed è quello relativo al confronto con le comunità residenti, perché quando si lavora a progetti di riqualificazione come questi è molto utile capire se gli interventi ipotizzati rispondono effettivamente alle esigenze dei cittadini”.

“Abbiamo risposto a tante domande, segno di un interesse molto forte – ha spiegato l’assessore Albertella – cercando di restituire correttamente alle persone presenti, anche grazie al supporto dei tecnici, l’idea di riqualificazione che è alla base dell’intero progetto. C’è stata grande attenzione nel corso della presentazione e devo dire che il risultato è stato veramente molto buono, perché ci ha permesso di valutare prima dell’approvazione finale, la rispondenza tra la nostra impostazione e le aspettative dei residenti a Poreta”.

I prossimi incontri, che inizieranno sempre alle ore 18.30, sono in programma martedì 10 a Eggi (verde attrezzato), mercoledì 11 al bocciodromo di San Giacomo, venerdì 13 ad Azzano, presso i locali della ex scuola e sabato 14 maggio a Bazzano inferiore, nell’area antistante la chiesa.