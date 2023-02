Rigenerazione partecipata di beni e spazi inutilizzati, seminario a Palazzo Mauri

Mercoledì 1 marzo alle ore 17. Possibile seguire i lavori in videoconferenza

Nell’ambito delle azioni messe in campo dal progetto “Nuovi attraversamenti: Spoleto città creativa, sociale e culturale” finanziato dal GAL Valle Umbra e Sibillini nell’ambito del PAL “Due Valli: un territorio” del Piano di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2022, mercoledì 1 marzo a Palazzo Mauri è in programma, alle ore 17.00, un seminario di conoscenza e confronto.

In collegamento parteciperanno alcune figure esperte che illustreranno le dinamiche e le caratteristiche delle esperienze che in Italia si stanno sviluppando nell’ambito dell’articolato mondo della rigenerazione partecipata di beni e spazi inutilizzati, sotto utilizzati o da valorizzare.

Al seminario interverranno:

Giovanni Campagnoli, docente dell’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO) e autore di “Riusiamo l’Italia- da spazi vuoti a start up culturali e sociali”, che opera in spazi ‘non convenzionali’ di incubazione di start up giovanili innovative, a vocazione creativa, sociale, culturale e di sviluppo locale;

Giuseppe Micciarelli, ricercatore, scrittore, autore, esperto di “beni comuni emergenti”;

Marco Ranieri, esperto di politiche giovanili e innovazione sociale, agenzia per la tecnologia e l’innovazione della Regione Puglia che segue il progetto “Luoghi Comuni”, sperimentando la co-progettazione fra Enti pubblici e organizzazioni giovanili del terzo settore.

Coloro che intendono seguire i lavori del seminario collegandosi da remoto, possono scrivere all’email antonella.proietti@comune.spoleto.pg.it e richiedere il link della videoconferenza.​