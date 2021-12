Rifiuti : Il Popolo della Famiglia Spoleto chiede il sistema di “tariffa puntuale”

Il comunicato stampa

Possono insegnare le esperienze dei Comuni di Todi e Torgiano Comuni che hanno centrato l’obiettivo di una giusta e democratica decisione messa in atto negli ambiti dei rifiuti.

Esempi virtuosi con positiva ricaduta e sostanziale risparmio ai cittadini.

Perchè Spoleto non adotta il sistema di “Tariffa Puntuale”, attuando i principi europei che regolano la materia.

Un’obiettivo tanto pubblicizzato in campagna elettorale , rimasto nel disegno.

Il Popolo della Famiglia con il suo coordinatore comunale Rosario Murro , invita l’Amministratzione comunale a noin sfuggire ai due principi cardine della legislazione europea: il principio chi inquina paga” e il principio “paghi per quello che si butta.

Dall’applicazione di questi principi diminuisce il costo del servizio e il risparmio ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento.

Un atto di rispetto , ma sopratutto di grande democrazia che Spoleto attende.