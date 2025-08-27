Rifacimento segnaletica orizzontale, Cesaretti: “Abbiamo scelto di iniziare i lavori dagli attraversamenti davanti alle scuole”

  • Redazione
  • Agosto 27, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 57

    • Sono iniziati questa mattina, con un primo intervento in viale Martiri della Resistenza, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune aree della città di Spoleto.

    Si tratta di un’attività che il Comune sta realizzando per migliorare la sicurezza stradale, specialmente per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali e i segnali di precedenza che si trovano in prossimità delle scuole e nelle aree di maggior traffico veicolare e pedonale.

    I lavori, che riguarderanno alcune zone del centro e frazioni, sono stati affidati alla ditta F.B. Segnaletica Stradale di Benedetti Catia per un importo complessivo di circa € 27.800,00 oltre iva, con la possibilità di ampliare il contratto fino ad un massimo di € 30.000,00.

    Durante gli interventi la circolazione veicolare nelle aree interessate avverrà tramite restringimento delle corsie di marcia per la presenza del cantiere stradale e sarà opportunamente segnalato anche l’eventuale divieto di sosta con obbligo di rimozione.

    Le attività relative alla gestione operativa della segnaletica saranno a cura della Polizia Locale.

    Abbiamo scelto di iniziare i lavori dagli attraversamenti davanti alle scuole – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti perché la tutela dei bambini e dei ragazzi rappresenta per noi una priorità assoluta. Non si tratta soltanto di un intervento tecnico, ma di un investimento concreto in sicurezza, che restituisce fiducia alle famiglie e serenità a chi ogni giorno accompagna i propri figli a scuola”.​

    Share

    Articolo precedente

    Don Matteo 15. Al via le riprese a Spoleto dall’8 settembre

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....