Rifacimento segnaletica orizzontale, Cesaretti: “Abbiamo scelto di iniziare i lavori dagli attraversamenti davanti alle scuole”

Sono iniziati questa mattina, con un primo intervento in viale Martiri della Resistenza, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune aree della città di Spoleto.

Si tratta di un’attività che il Comune sta realizzando per migliorare la sicurezza stradale, specialmente per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali e i segnali di precedenza che si trovano in prossimità delle scuole e nelle aree di maggior traffico veicolare e pedonale.

I lavori, che riguarderanno alcune zone del centro e frazioni, sono stati affidati alla ditta F.B. Segnaletica Stradale di Benedetti Catia per un importo complessivo di circa € 27.800,00 oltre iva, con la possibilità di ampliare il contratto fino ad un massimo di € 30.000,00.

Durante gli interventi la circolazione veicolare nelle aree interessate avverrà tramite restringimento delle corsie di marcia per la presenza del cantiere stradale e sarà opportunamente segnalato anche l’eventuale divieto di sosta con obbligo di rimozione.

Le attività relative alla gestione operativa della segnaletica saranno a cura della Polizia Locale.

“Abbiamo scelto di iniziare i lavori dagli attraversamenti davanti alle scuole – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti – perché la tutela dei bambini e dei ragazzi rappresenta per noi una priorità assoluta. Non si tratta soltanto di un intervento tecnico, ma di un investimento concreto in sicurezza, che restituisce fiducia alle famiglie e serenità a chi ogni giorno accompagna i propri figli a scuola”.​