Ricostruzione post Sisma , webinar gratuito di Confartigianato Imprese Perugia

9 Giugno 2022 ore 17

Confartigianato Imprese Perugia ha organizzato un webinar gratuito dal titolo “L’ORDINANZA 126 DEL COMMISSARIO RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 E IL NUOVO PREZZARIO UNICO DEL CRATERE 2022: LE PRINCIPALI NOVITA’” che si terrà, in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams giovedi’ 9 giugno pv a partire dalle ore 17.

Il webinar si propone come momento di informazione e confronto sulle importanti novità introdotte dalla recente Ordinanza 126 del Commissario alla ricostruzione post-sisma che aumenta il contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, stanzia risorse aggiuntive per le opere pubbliche già finanziate e approva il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022.

Sarà presente l’ing. Francesca Pazzaglia, Dirigente Servizio Tecnico per gli interventi di Ricostruzione- Struttura Commissariale.

Per partecipare si prega di inviare una mail di prenotazione (obbligatoria) a:

felicita.grisanti@confartigianatoperugia.com

Per informazioni: 345 3369641 335 8380040