Ricostruzione post sisma: oltre 11 milioni di euro a Spoleto per le opere pubbliche

Spoleto ha ottenuto nuove risorse per le opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016.

La notizia è arrivata al termine della Cabina di Coordinamento Sisma 2016, riunitasi nella giornata di ieri giovedì 5 marzo, a seguito dell’approvazione del Nuovo piano per la ricostruzione, proposto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) Umbria e validato dal Comitato Istituzionale regionale lo scorso 12 gennaio.

Per quanto riguarda Spoleto i finanziamenti, relativi ad interventi qualificati come di particolare criticità e urgenza, superano gli 11 milioni di euro, precisamente € 11.204.609,37.

Nello specifico le risorse messe a disposizione serviranno a garantire l’esecuzione degli interventi di ricostruzione post sisma per il portale di ingresso dell’ospedale San Matteo degli Infermi (€ 205.114,37), Palazzo Collicola (€ 5.000.000,00), il Portico di Loreto (foto, € 2.000.000,00), la balaustra ed il tratto di mura di viale Giacomo Matteotti (€ 1.200.000,00), il Monastero del Crocifisso (€ 2.000.000,00), la Chiesa dei SS Giovanni e Paolo (€ 380.000,00), il Mattatoio comunale (€ 200.000,00) e la Biblioteca comunale “G. Carducci” a Palazzo Mauri (€ 219.495,00).

Definite anche le tempistiche per consentire un’accelerazione nella progettazione ed esecuzione degli interventi. Entro il 31 marzo 2026 dovrà essere inviato all’USR e al Commissario il cronoprogramma delle fasi attuative e la nomina dei RUP (Responsabili Unici del Procedimento); entro il 31 maggio 2026 dovranno essere avviate le procedure per l’affidamento della progettazione degli interventi, mentre entro il 31 dicembre 2026 è previsto l’avvio delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori.

“L’approvazione di queste risorse rappresenta un passo molto importante per la ricostruzione della città dopo il sisma del 2016 – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Si tratta di interventi rilevanti che riguardano luoghi simbolo del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico, oltre a strutture pubbliche fondamentali per la comunità. L’obiettivo ora è procedere con la massima rapidità nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere, rispettando le tempistiche previste, per restituire alla città spazi pienamente fruibili e sicuri. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con l’Ufficio Speciale Ricostruzione e con la struttura commissariale affinché la ricostruzione proceda in maniera concreta ed efficace”.

Il commento di Fratelli d’italia- “Ringraziamo il Governo Meloni e il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli – dichiarano da Fratelli d’Italia Spoleto – per l’attenzione concreta verso Spoleto e verso l’Umbria. Si tratta di investimenti fondamentali per la sicurezza degli edifici pubblici e per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale”.