Ricorso dell’ex sindaco, la soddisfazione di Fratelli d’Italia

Finalmente il pronunciamento del TAR Umbria ha fatto chiarezza sulla vicenda restituendo dignità alla Politica spoletina e a tutti i medici, i professionisti e le istituzioni coinvolte ed alla intera comunità cittadina dilaniata da tanti veleni spesi ad arte.

Fortunatamente nel rispondere all’ex sindaco ricorrente, il Tribunale amministrativo chiamato a pronunciarsi su fantomatici conflitti di interesse si è voluto spingere molto avanti evidenziando che nessuna utilità potrebbe derivare dalla sospensione dei provvedimenti relativi allo scioglimento del consiglio comunale così come non appaiono apprezzabili le lamentale relativamente al conflitto d’interessi dei medici condannandolo persino al pagamento delle spese.

Auspichiamo che questa ordinanza sia utile a chiudere la triste pagina di politica cittadina e che finalmente il dibattito ed il confronto tornino a parlare di progetti, di futuro e ad essere corretti e leali tra parti politiche avversarie, ma sempre per il bene della collettività e non per vendette o ripicche personali.

La Città di Spoleto merita ben altro e saranno gli spoletini da qui a qualche mese a decidere votando finalmente il nuovo Sindaco.

Coordinamento Fratelli d’Italia Spoleto