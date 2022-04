Ricominciamo dalla comunità: un cammino nell’amicizia. Laboratorio di idee promosso dalla Diocesi per ribadire che la realtà esiste per i legami di particelle infinitesimali e non per logiche dei centri maggiori e minori

Don Marco Rufini: «Inizieremo da due comunità del cratere nursino, S. Pellegrino e Frascaro, che provano ogni giorno a non arrendersi malgrado la sensazione di essere ridotte ad isole dove nessuno vuole attraccare»

L’ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia, insieme alle comunità e alle Comunanze Agrarie di S. Pellegrino e Frascaro di Norcia, all’Associazione per il sentiero del silenzio da Frascaro a Norcia e alla Pro S. Pellegrino ASD, organizzano una serie di iniziative dal tema “Ricominciamo dalla comunità: un cammino nell’amicizia”. Questi appuntamenti si inseriscono nel Cammino Sinodale delle Chiese in Italia.

Senza i legami comunitari non c’è futuro. «Abbiamo pensato a questo percorso – afferma don Marco Rufini parroco di Norcia e direttore dell’ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi – in quanto crediamo che la realtà esiste per i legami tra le particelle infinitesimali, tutti egualmente importanti. Crediamo in questi legami. Non crediamo invece, nelle logiche dei centri minori e centri maggiori, del centro e delle periferie, delle capitali e delle succursali. Vogliamo ripartire dalla comunità: come fare? Abbiamo pensato di avviare – prosegue don Marco – un “laboratorio di idee” che non sia solo accademica teoria, ma apra prospettive concrete, direzioni verso cui avviare cammini. Dove farlo? Abbiamo pensato di partire dai luoghi dove la marginalizzazione è più pesante, dove una piccola comunità prova a non arrendersi malgrado la sensazione di essere ridotta ad un’isola dove nessuno desidera attraccare sia proprio forte, consapevole però di poter diventare una meta che tanti cercano e ancora non conoscono. Inizieremo da due piccole comunità dell’area del cratere nursino: intendiamo partire da lì con l’ambizione di far balenare per tutti una scintilla di speranza. È un tentativo – conclude il parroco di Norcia – che ambisce a far capire che i legami sui quali si fonda la comunità sono la risorsa senza la quale non c’è futuro, mai».

Il programma di aprile e maggio 2022 (gli incontri si terranno a S. Pellegrino di Norcia, presso il Centro di comunità. Nel depliant allegato ci sono tutti gli eventi in programma).