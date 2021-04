Riattivazione dei servizi al San Matteo degli Infermi, le reazioni della politica

Di seguito pubblichiamo, integralmente, tutti i comunicati stampa dei vari schieramenti politici riguardo il “via libera all’integrale ripristino dei servizi sanitari extra Covid degli ospedali di Pantalla e Spoleto” annunciato, nella giornata di ieri, 28 aprile, dalla Regione Umbria. I comunicati sono pubblicati secondo l’ordine di invio in redazione:

Partito Democratico

GIUDIZIO POSITIVO DEL PD DI SPOLETO SULLA RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI E REPARTI OSPEDALIERI

“VA NELLA DIREZIONE DA NOI INDICATA. VIGILEREMO SULL’EFFETTIVO RIPRISTINO, LA TEMPISTICA E SUL NUOVO PSR”

La notizia che la Presidente della Regione ha deciso il progressivo ripristino degli ospedali di Spoleto e Pantalla alla situazione pre-covid, a partire dal 22 maggio, va nella direzione auspicata dal Partito Democratico locale e regionale, ma è ancora insufficiente per cantar vittoria.

Infatti è subordinata all’andamento pandemico che con la riapertura di molteplici attività e della mobilità potrebbe subire una crescita della curva dei contagi. Tale evenienza, a nostro avviso, non deve ostacolare il ripristino di servizi e reparti perché l’organizzazione complessiva dei plessi ospedalieri della regione non prefigura più i presupposti di ospedali interamente Covid.

Altre questioni sulle quali il Partito Democratico terrà alta l’attenzione riguardano il cronoprogramma della riattivazione dei servizi e dei reparti di cui ancora non si ha notizia e l’effettiva organizzazione di un terzo polo sanitario regionale nell’ambito del nuovo PSR che deve specificare quali specializzazioni si intendono assegnare all’ospedale di Spoleto e quali a quello di Foligno.

Resta il fatto che temi di così vitale importanza per la collettività, come la tutela e la garanzia della salute, devono essere affrontati con grande determinazione nelle sedi istituzionali e soprattutto non possono diventare un argomento divisivo in vista delle elezioni amministrative.

Esistono temi che devono vedere la città unita e responsabilmente impegnata alla soluzione dei problemi. Azioni scalmanate che creano confusione e disagio tra i cittadini sono da rigettare.

Ciò che sta a cuore al Partito Democratico è il bene comune e il ripristino dell’ospedale con la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale sono sicuramente tra i beni più grandi.

Lega Spoleto

Lega Spoleto: “Riattivazione servizi Ospedale di Spoleto, la giunta regionale ha mantenuto le promesse fatte”

“Accogliamo con favore la notizia diramata dalla Regione Umbria che riguarda la predisposizione di un piano per l’integrale ripristino di tutti i servizi sanitari dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, temporaneamente sospesi per far fronte all’emergenza covid.

La Presidente Tesei infatti aveva più volte ribadito, che quando l’emergenza sanitaria lo avesse consentito, tutti i servizi del nosocomio spoletino sarebbero tornati efficienti e funzionali, come lo erano prima del covid. La giunta regionale, con serietà e senso di responsabilità, sta mantenendo la parola data. Siamo soddisfatti di come si sta procedendo e di come si sta gestendo questa particolare fase della pandemia, consapevoli ed orgogliosi di quanto Spoleto, con il suo ospedale e con i sacrifici di molti cittadini, abbia contributo alla risoluzione dei momenti più critici. Guardiamo avanti con ottimismo e determinazione lasciando alle spalle le polemiche ed i falsi allarmismi cavalcati da qualcuno, a cui evidentemente stanno più a cuore i likes su Facebook o qualche titolone, che la salute dei cittadini”.

Questa la nota con cui il referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e tutta la sezione, plaudono al buon lavoro della Giunta Tesei, nella gestione dell’ ospedale cittadino e nella pronta riattivazione dei servizi.

Fratelli d’Italia

Ospedale di Spoleto: finalmente buone notizie e basta fake news!!!!

Fratelli d’Italia Spoleto esprime grande soddisfazione nel vedere pubblicata l’ordinanza della Presidente Tesei che annuncia una proroga tecnica di appena 20 giorni per l’utilizzo temporaneo del nosocomio legato all’emergenza COVID.

Finalmente il San Matteo tornerà a fornire prestazioni nella sua piena efficienza con il graduale ripristino di tutti i servizi ante emergenza sanitaria e, soprattutto, con la previsione di un nuovo ruolo e importanti investimenti.

Inoltre, a breve, in una conferenza stampa dedicata, verrà annunciata, direttamente dalla Presidente Tesei, la fine di un travagliatio percorso che ha visto la comunità del comprensorio spoletino e della intera Valnerina compiere uno dei più grandi sacrifici per fronteggiare l’emergenza pandemica vedendosi privare, seppur temporaneamente, del proprio nosocomio cittadino. Questo sacrificio ha sicuramente rappresentato un immenso contributo alla risoluzione di tale emergenza per tutta la Regione dell’Umbria che certamente sarà tenuto di buon conto.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che, a tutti i livelli, nel rispetto del proprio ruolo, responsabilmente, piuttosto che strumentalizzare un’ annosa vicenda, hanno dato il proprio contributo, di serietà, correttezza e competenza, per ottenere questo importante risultato.

Il nostro lavoro non è terminato qui: quotidiana e costante continuerà ad essere l’ attenzione perché solo con l’approvazione del piano sanitario che preveda la nascita del terzo polo sanitario e l’attuazione dell’ integrazione dei due ospedali Spoleto e Foligno avremo un sistema sanitario funzionale ed all’altezza delle future sfide di un territorio che intende avere un ruolo da protagonista.

