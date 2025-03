Riapre la Biblioteca Montagne di Libri

Sabato 29 marzo alle ore 10.00 riapre ufficialmente la Biblioteca Montagne di Libri, alla presenza del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, della Vicepresidente nazionale di Legambiente e Portavoce del Forum del Terzo Settore Nazionale Vanessa Pallucchi e del Presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara.

La Biblioteca dedicata al territorio e all’ambiente raccoglie il patrimonio librario della ex Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, acquisito dal Comune di Spoleto, oltre a quello di Legambiente Spoleto, raccolto nel corso degli anni grazie ad appositi progetti.

Complessivamente la Biblioteca dispone di quasi tremila testi sulle tematiche ambientali ed ecologiche, sulla metodologia e la didattica per l’educazione ambientale, rapporti, dossier, studi, ricerche sullo stato dell’ambiente e materiali specifici per ragazzi. Sono disponibili inoltre video naturalistici, didattici, di divulgazione scientifica ed un’ampia filmografia.

È presente anche una significativa raccolta di libri depositati dal Centro Culturale “Città Nuova” sui temi dei diritti, della cittadinanza e di giustizia sociale.

“La collaborazione con Legambiente Spoleto ci consente oggi non solo di restituire alla città la Biblioteca Montagne di libri – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – ma anche di integrare il patrimonio del Comune attraverso un polo scientifico-ambientale che unisce, in un percorso di conoscenza di grande attualità, la Biblioteca Montagne di Libri, il MuST ed il Museo delle miniere. Si tratta di un potenziamento ulteriore e molto interessante dell’offerta informativa e didattica nel nostro territorio”.

La rinnovata collaborazione tra il Comune di Spoleto e Legambiente Spoleto permetterà di dare vita ad un vero e proprio cantiere educativo e culturale rivolto ai giovani, alla comunità e al territorio a supporto della transizione ecologica. Le scuole di ogni ordine e grado ed i loro insegnanti avranno la possibilità di consultare libri e dossier, svolgere attività di educazione ambientale e partecipare a laboratori didattici.

“L’auspicio – ha aggiunto il sindaco Sisti – è che diventi anche un punto di riferimento culturale per tutta la cittadinanza, un luogo di incontro a disposizione delle associazioni cittadine e dei cittadini più giovani”.

Lo spazio sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 fino alle 17.30.