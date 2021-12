Riapertura punto nascite, le considerazioni dell’opposizione

Il comunicato stampa dei consiglieri Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come cambia velocemente la parabola delle considerazioni.

In campagna elettorale l’attuale maggioranza, in compagnia di qualche ex consigliere comunale e di riposate letterarie fulminate da una improvvisa passione per la medicina, inveivano con dichiarazioni, post, video messaggi, ogni volta che la Regione prometteva e assicurava la riapertura del punto nascite.

Anzi, con commovente determinazione ne reclamavano l’immediata riattivazione, senza se e senza ma.

È bastata la presentazione di un emendamento da parte del consigliere regionale di Cinque Stelle, teso a impegnare la Giunta Tesei a riattivare il servizio entro giugno 2022, per far loro cantare vittoria.

Adesso i tempi non contano più?

Forse perché ormai si è votato ed è meglio non fare tanto rumore?

Non hanno avuto il minimo sospetto che la Regione, se non avesse voluto inserire tale impegno nel richiamato documento, avrebbe avuto tutti i numeri per ignorare completamente le loro richieste?

Oltretutto non si rendono forse conto che la Regione per riaprire tali servizi ha da tempo stanziato ed impegnato le risorse, condizione questa necessaria per bandire i concorsi, che indice in continuazione per reperire il personale medico.

Il vero problema è che per scelte del passato, sia a livello Nazionale che Regionale, non c’è stata una attenta programmazione per garantire il cosiddetto turnover. Ed oggi, i medici mancano o non accettano di restare in Umbria, e non solo a Spoleto!!! E questo è il primo problema è vero problema.

Hai voglia a presentare emendamenti!!!

Poi come abbiamo sempre detto, il futuro del nostro ospedale passa attraverso il prossimo Piano Sanitario e, soprattutto, sulle decisioni di suddivisione e integrazione dei servizi fra Spoleto, Foligno e Valnerina!

Tutto il resto è argomentazione di grande effetto e poca sostanza.

L’apposita Commissione comunale sta predisponendo un documento sulla sanità, per impegnare il Sindaco ad esperire azioni ben precise a favore del nostro territorio. Ecco, quello è un banco di prova per il Sindaco e la sua maggioranza sulla reale volontà di difendere l’ospedale e i servizi di comunità.

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili