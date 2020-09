Riaperti gli asili nido della Cooperativa Il Cerchio

Dopo la lunghissima pausa del lockdown e dell’estate, lunedì scorso i quattro plessi hanno di nuovo accolto i bambini. Aria di rinascita

Ritorno a scuola per i bimbi degli asili nido della Cooperativa Il Cerchio, che lunedì scorso (7) hanno riaperto i battenti, pronti per iniziare un nuovo anno educativo. Città Domani e Favoandia di Spoleto, Giocamondo di Castel Ritaldi e I Colori del Mondo di Giano dell’Umbria hanno accolto di nuovo i loro bambini, dopo i lunghi mesi del lockdown e questa strana estate, molto più lunga del solito – almeno dal punto di vista didattico – che si va chiudendo proprio in questi giorni. Educatrici professionali qualificate ed altamente formate sono pronte per prendersi cura di tanti piccoli amici, che trascorreranno un anno intenso e ricco di attività per lo sviluppo e la crescita.

Ciascuna della quattro strutture della Cooperativa persegue il proprio progetto educativo, studiato appositamente per stimolare la crescita dei bambini, aiutandoli a diventare i ragazzi e le ragazze di domani. Dopo il duro “lavoro oscuro” di organizzazione e soluzione delle varie problematiche insorte a seguito della pandemia, gli asili hanno riaperto in un clima a dir poco entusiasta e liberatorio: “Per noi lunedì è stato un po’ come capodanno”, il commento di alcune educatrici, “pieno di buoni propositi, speranze e voglia di fare”.

Spazi suddivisi, bambini divisi in piccoli gruppi, sanificazione, dispositivi di protezione e tanta formazione per crescere insieme in assoluta sicurezza: anche le ultime incertezze sono state chiarite, gli ultimi dubbi spazzati via. Ora che le strutture e i servizi sono organizzati al meglio, alla Cooperativa non resta che augurare a tutti…. buon anno al nido!!