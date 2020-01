Revoca deleghe assessore Cretoni, Forza Italia esprime “approvazione e sostegno” per le decisioni del Sindaco

La nota stampa firmata dal capogruppo Filippo Ugolini

Con riferimento alla revoca delle deleghe all’ormai ex assessore Alessandro Cretoni a seguito del passaggio da Forza Italia a Fratelli D’Italia, esprimiamo tutta la nostra approvazione e il nostro sostegno nei confronti della decisione presa dal Sindaco Umberto De Augustinis, il quale con tale atto ha dimostrato ancora una volta grande coerenza e correttezza nei rapporti con le liste che lo hanno sostenuto; anche in considerazione del fatto che, come è bene specificato nel decreto sindacale la situazione politico-amministrativa è cristallizzata alla data delle elezioni comunali.

Vogliamo inoltre ribadire che proprio in virtù degli impegni assunti durante la campagna elettorale a partire dalla condivisione del programma di governo, continueremo a garantire il nostro supporto all’amministrazione con le nostre migliori competenze per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nell’interesse della nostra città.Il nostro impegno, e la nostra competenza rappresentano un elemento imprescindibile all’interno della attuale amministrazione.

Filippo Ugolini

Capogruppo Forza Italia Spoleto